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NEWSru.co.il :: В Израиле28 марта 2022 г., 19:45

В районе ручья Нахаль-Ог ведется поиск 40 заблудившихся школьников

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В районе ручья Нахаль-Ог ведется поиск 40 школьников

В районе русла ручья Нахаль-Ог ведется поиск группы из 40 учащихся с 5 по 8 класс, заблудившихся во время школьной экскурсии. С группой утеряна связь.

В поисках школьников участвуют добровольцы из подразделения "Мегилот Ям а-Мелах" и поисковое подразделение полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что беспилотный аппарат зафиксировал местонахождение небольшой группы детей. К ним направляются спасатели. Поиск остальных школьников продолжается.

Спасатели и полиция составляют список пропавших детей.


В 21:30 спасатели сообщили, что спасатели добрались до первой группы, в которой находятся 18 человек. Начата их эвакуация.

Местонахождение второй группы, в которой 21 ребенок, обнаружено с помощью беспилотников. К ним направляются спасатели.

Еще три школьника, отколовшиеся от группы, были замечены с вертолета полиции, с ними установлена связь.

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