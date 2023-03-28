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    В Израиле

    "Закон о квасном" утвержден во втором и третьем чтениях

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    Olivier Fitoussi/Flash90

    Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях "закон о квасном". В рамках принятого законопроекта директорам больниц предоставляется право самостоятельно решать, разрешать ли проносить на территории больниц квасное в дни праздника Песах. Речь идет о смягченном варианте законопроекта.

    Законопроект представила партия ШАС.

    Ранее обсуждался законопроект депутата Моше Гафни от "Яадут а-Тора", который предусматривал обязательное назначение больницей специального сотрудника, в обязанности которого будет входить проверка всех входящих на предмет наличия у них квасного. Эта версия не прошла.

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    В тексте принятого законопроекта говорится о том, что запрет будет допустим только в том случае, если заведующей больницей придет к выводу, что нет никакого иного способа "обеспечить право пациентов соблюдать кашрут".

    В итоге принята более мягкая версия законопроекта

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