Теракт около Иерихона: террористы обстреляли автомобиль левых активистов, защищающих бедуинов

Стали известны дополнительные подробности по поводу пострадавших сегодня утром в результате теракта на 90-й трассе.

Правый активист Эльханан Грунер пишет в своем X-блоге, что террористы обстреляли автомобиль левых активистов из организации "מסתכלים לכיבוש בעיניים", которые ночью дежурили около бедуинского поселка рядом с Иерихоном, чтобы "защитить их от насилия со стороны поселенцев". При этом первую помощь раненым, до прибытия бригад скорой помощи, оказали местные еврейские поселенцы. Отмечается, что обстрелянный автомобиль был куплен недавно специально для нужд левых активистов. Грунер пишет, что новый автомобиль для организации "מסתכלים לכיבוש בעיניים" был приобретен после того, как предыдущий (около месяца назад) был угнан арабами.

Около 07:30 в четверг, 28 марта, террористы открыли стрельбу по израильскому транспорту на шоссе 90 возле Аль-Уджи, к северу от Иерихона в Иорданской долине. Одной из целей был бронированный школьный автобус. Также был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками (видео).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о трех раненых – мужчине примерно 30 лет, состояние которого оценивается как тяжелое или средней тяжести, мужчине 21 года с огнестрельными ранениями конечностей, состояние которого оценивается как легкое, и подростке 13 лет, с ранениями лица в результате попадания осколков стекла, также в легком состоянии.

Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Движение по шоссе 90 блокировано от мошава Наама до кибуца Наран в обоих направлениях.

Военные преследуют террористов.