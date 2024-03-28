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последняя новость: 07:34
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Израиль

Теракт в Иорданской долине. Есть раненые

время публикации: 28 марта 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 07:43
Теракт в Иорданской долине. Есть раненые
Пресс-служба МАДА

Около 07:30 в четверг, 28 марта, террористы открыли стрельбу по израильскому транспорту на шоссе 90 возле Аль-Уджи к северу от Иерихона в Иорданской долине.

Одной из целей был бронированный школьный автобус.

Сообщается, что служба скорой помощи МАДА оказывает помощь трем раненым, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

Движение по шоссе 90 блокировано от кибуца Нааран в южном направлении

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