Теракт в Иорданской долине. Есть раненые

Около 07:30 в четверг, 28 марта, террористы открыли стрельбу по израильскому транспорту на шоссе 90 возле Аль-Уджи к северу от Иерихона в Иорданской долине.

Одной из целей был бронированный школьный автобус.

Сообщается, что служба скорой помощи МАДА оказывает помощь трем раненым, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

Движение по шоссе 90 блокировано от кибуца Нааран в южном направлении