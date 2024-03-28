Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в Самарии
время публикации: 28 марта 2024 г., 20:27 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 20:27
Израильский геофизический институт сообщил, что вечером 28 марта были зафиксированы подземные толчки в восточной части Самарии.
Землетрясение произошло в 19:03, его магнитуда, по предварительным оценкам, 3,2.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не сообщал о землетрясении в нашем регионе.
Отметим, что 23 марта Геофизический институт сообщил о подземных толчках магнитудой 3,4 "к востоку от Хадеры".
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