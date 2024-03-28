Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 марта: удары по целям, в основном на севере сектора

В ночь на 28 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в основном в северных районах сектора Газы.

На севере сектора: поступали сообщения о перестрелке в районе больницы "Шифа" в Газе; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе улицы Ат-Талатени в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Сарайя в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили еще один удар по цели в Джабалии; сообщалось о раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части города Газа. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о трех убитых и 20 раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Бурейджа, в этом районе шли бои.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 марта.