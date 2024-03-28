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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 28 марта действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме, Каландии

время публикации: 28 марта 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 06:38
Силы ЦАХАЛ в ночь на 28 марта действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме, Каландии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 марта действовали в Дженине, в Шхеме и около Шхема (в Урифе), в Туль-Кареме, в Бейт-Лехеме и около Хеврона (в Аль-Аррубе, Байт-Уммаре, Бани Наим, Саире), около Калькилии (в Ясуфе, Аззуне), около Сальфита (в Дир Балуте).

В Каландии военные окружили дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли. 1 марта этот дом был размечен для разрушения. Происходили столкновения местных жителей с военными.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 марта.

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