"Аль-Джазира": в Газе военные убили и закопали мирных граждан. ЦАХАЛ: видео смонтировано

Катарский телеканал "Аль-Джазира" вечером 27 марта объявил, что израильские военные в западной части сектора Газы убили двух мирных граждан, а потом закопали бульдозерами их тела.

В телеграм-канале "Аль-Джазиры" было опубликовано видео, на котором, как утверждалось, задокументировано описываемое происшествие. (На случай, если видео будет впоследствии удалено или отредактировано, мы сохранили эту запись.)

Публикация "Аль-Джазиры" получила широкое распространение, в том числе в российских СМИ. Вот как описывает происшедшее российское государственное агентство РИА Новости: "Телеканал Al-Jazeera заявляет, что в его распоряжении появилось видео, на котором запечатлено, как израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером. Видео канал опубликовал в соцсети X, а на своем сайте – описание. Утверждается, что на видео показано, как израильские военные застрелили двух невооруженных палестинцев, когда они шли по открытой местности вдоль побережья. "Один из мужчин неоднократно махал чем-то вроде куска белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы. Но оба были застрелены с близкого расстояния", – говорится в сообщении. По информации телеканала, мужчины пытались вернуться в северную часть сектора Газа. Согласно Al-Jazeera, затем "израильский военный бульдозер" закопал тела погибших в песок".

В публикациях "Аль-Джазиры" и РИА Новости нет комментария ЦАХАЛа.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа с просьбой о разъяснении по поводу данного инцидента и опубликованной видеозаписи. Был получен следующий ответ: "Видео, о котором идет речь, смонтировано и не передает контекст происшествия. Для выяснения подробностей происшествия необходима тщательная профессиональная экспертиза. После получения отчета об инциденте он был передан на рассмотрение в соответствующие профессиональные органы".