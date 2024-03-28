ЦАХАЛ в Газе: ВВС атаковали десятки целей, операции в больницах "Шифа" и "Аль-Амаль". Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора. Продолжается операция в медицинском комплексе "Шифа" в городе Газа. Идет операция в районе больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.

За последние сутки ВВС атаковали десятки целей в секторе Газы.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С 17 марта здесь были ликвидированы около 200 террористов.

В операции на территории больницы "Аль-Амаль" и в районе "Аль-Карара участвуют силы 98-й дивизии и сотрудники ШАБАКа. За последние сутки в этих районах были уничтожены десятки террористов, найдены оружие и боеприпасы.

Бойцы 7-й бригады и бригады "Коммандос" уничтожили инфраструктуру террористов и склад оружия и боеприпасов.

Бойцы бригады "Гивати" ликвидировали за сутки двух террористов, задействовав авиацию.

Бойцы бригады "Нахаль", действуя в центре сектора Газы, уничтожили нескольких террористов, задействовав авиацию.