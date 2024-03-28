Мэр Модиина снова избран председателем Центра местной власти

Главы органов местной власти, определившиеся по итогам прошедших в феврале-марте муниципальных выборов, единогласно избрали мэра Модиина Хаима Бибаса на пост председателя Центра местной власти.

Для 54-летнего Бибаса, уже 16 лет возглавляющего Модиин-Макабим-Реут, это третья каденция во главе Центра местной власти.

Он также является председателем совета директоров Муниципальной хозяйственно-экономической компании и членом совета директоров компании "Мифаль а-Пайс".