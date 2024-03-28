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Израиль

Депутат Ватури оштрафован на 40000 шекелей, его лицензия стройподрядчика заморожена

время публикации: 28 марта 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 06:58
Депутат Ватури оштрафован на 40000 шекелей, его лицензия стройподрядчика заморожена
hoto by Yonatan Sindel/Flash90

Регистратор строительных подрядчиков Амит Грейди принял решение заморозить на три года действие лицензии стройподрядчика, принадлежащей депутату Кнессета Нисима Ватури ("Ликуд").

Ватури также был оштрафован на 41816 шекелей. Причиной санкций стало незаконное предоставление Ватори своей лицензии другому лицу для осуществления проекта ТАМА-38 в Тель-Авиве.

Организации "Кав ле-Овед", "Маан" и группа по борьбе с производственными авариями в строительстве направили в комиссию Кнессета по этике обращение с просьбой рассмотреть снятие Ватури с должности заместителя председателя комиссии Кнессета по регламенту.

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