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Израиль

ДТП на 4-й трассе около Холона: один погибший, один в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 28 марта 2025 г., 05:55 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 06:08
ДТП на 4-й трассе около Холона: один погибший, один в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Рано утром 28 марта на 4-й трассе, при движении в южном направлении, недалеко от развязки Холон, автомобиль сбил двух человек. После чего произошло столкновение нескольких автомобилей.

Один мужчина, примерно 30 лет, погиб. Второй, 49 лет, получил тяжелые травмы, в бессознательном состоянии он был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Еще четыре человека получили травмы от легких до средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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