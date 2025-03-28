ДТП на 4-й трассе около Холона: один погибший, один в тяжелом состоянии

Рано утром 28 марта на 4-й трассе, при движении в южном направлении, недалеко от развязки Холон, автомобиль сбил двух человек. После чего произошло столкновение нескольких автомобилей.

Один мужчина, примерно 30 лет, погиб. Второй, 49 лет, получил тяжелые травмы, в бессознательном состоянии он был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Еще четыре человека получили травмы от легких до средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.