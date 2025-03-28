БАГАЦ не дал продлить временное назначение Рои Кахлона на должности директора управления госслужбы

Судьи Высшего суда справедливости Ноам Солберг, Давид Минц и Дафна Барак-Эрез отклонили позицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, согласно которой он имеет право продлить временное назначение Рои Кахлона на должности главы управления государственной службы.

Напомним, что в январе БАГАЦ постановил, что Кахлон может стать исполняющим обязанности директора управления, несмотря на то, что не прошел утверждение комиссии по назначениям из-за несоответствия требованиям должности, однако ограничил его срок пребывания на должности тремя месяцами, которые истекут 4 апреля.

Нетаниягу утверждал, что 3 месяца, указанные в предыдущем решении, являются минимальным сроком, а не максимальным, а также ссылался на то, что будет неправильно снова менять директора управления во время войны.

Также судьи подчеркнули, что 3 месяца на должности и.о. не пойдут Кахлону в зачет стажа, позволяющего претендовать на пост директора управления или на любую другую должность.