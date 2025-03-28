Пресечена попытка контрабанды оружия на границе с Египтом
время публикации: 28 марта 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 10:44
Силы ЦАХАЛа, полиции и пограничной службы вечером 27 марта пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Конфискованы девять автоматических винтовок М16 и БПЛА контрабандистов, доставивший груз через границу.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.