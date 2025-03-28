Пресечена попытка контрабанды оружия на границе с Египтом

Силы ЦАХАЛа, полиции и пограничной службы вечером 27 марта пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Конфискованы девять автоматических винтовок М16 и БПЛА контрабандистов, доставивший груз через границу.

Конфискованные ​​беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.