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Израиль

Пресечена попытка контрабанды оружия на границе с Египтом

Египет
Контрабанда
время публикации: 28 марта 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 10:44
Пресечена попытка контрабанды оружия на границе с Египтом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресечена попытка контрабанды оружия на границе с Египтом
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, полиции и пограничной службы вечером 27 марта пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Конфискованы девять автоматических винтовок М16 и БПЛА контрабандистов, доставивший груз через границу.

Конфискованные ​​беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

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