Политико-юридические войны и оппозиция без пилота. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

27 марта 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о замораживании юридической реформы. Заявление было сделано на фоне противостояния, достигшего пика в "ночь Галанта". На момент замораживания реформы на повестке дня был закон об изменении состава комиссии по назначению судей.

Прошло ровно два года. 27 марта 2025 года Кнессет утвердил законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей. Этот закон мало чем напоминает законопроект, снятый с повестки дня два года назад. Однако утверждение закона, равно как и голосование по вотуму недоверия юридическому советнику правительства, состоявшееся на этой неделе, не оставляет места для сомнений – внутриполитическая повестка дня вернулась в нашу жизнь в полном объеме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который ничего не делает просто так, не случайно заговорил о "deep state" и тому подобном. Речь идет о вполне очевидной подготовке общественного мнения, только никто не знает – к чему. Кто-то считает, что к скорым досрочным выборам, а кто-то, что к отмене или переносу выборов, которые должны состояться осенью 2026 года.

В оппозиции, со своей стороны, немало разочарованы итогами недели. Там никто не питал иллюзий по поводу шанса остановить процесс утверждения проекта государственного бюджета. Однако беспрепятственное до сих пор утверждение всех предложений, связанных с юридической системой, повергло в немалое замешательство лидеров парламентской, а в первую очередь, внепарламентской оппозиции. Протесты возобновились, однако число протестующих даже близко не напоминает то, что мы видели на улицах до войны, в 2023 году. Если бы не безответственные по форме и бессмысленные по содержанию заявления министров и депутатов о намерении "не выполнять решение БАГАЦа", число митингующих было бы еще меньше.

Окончания зимней сессии Кнессета приближается, и Биньямин Нетаниягу, судя по всему, сможет отпраздновать Песах с чувством выполненного политического долга.

Бюджет. Как много в этом слове

На этой неделе коалиция завершила реализацию задачи, которую называют главной политической задачей года. В этом году задача оказалась настолько простой, что обошлось без драм. Оппозиция попыталась по возможности затянуть голосование бесконечными поправками, однако бюджет был утвержден.

"Утверждение бюджета стабилизирует коалицию", – объяcнил премьер-министр сразу после утверждения бюджета. Это расхожее утверждение далеко не всегда верно. Предыдущее правительство утвердило бюджет на 2022 год, и через восемь месяцев распалось. Скорее бюджет является своего рода проверкой на прочность правительства. Шестое правительство Нетаниягу эту проверку выдержало. В Кнессете убеждены, что в обозримом будущем, точнее до весны 2026 года, когда необходимо будет утверждать новый бюджет, коалиции ничто реально не угрожает.

Ультраортодоксальные партии привыкают к мысли о том, что придется жить без закона об освобождении от службы, а правые привыкают к мысли о том, что Нетаниягу в любой момент может прекратить войну в Газе. Возвращение Гидеона Саара в "Ликуд", а Итамара Бен-Гвира – в коалицию, делают Нетаниягу почти неуязвимым.

Впрочем есть и те, кто считают, что Нетаниягу попытается опередить своих противников и потенциальных конкурентов, в первую очередь Нафтали Беннета, и объявит досрочные выборы. Политические шаги премьера, равно как и его мотивы, остаются тайной, в том числе для ближайших советников Биньямина Нетаниягу.

От Бара до Баарав-Миары. Юридические войны

Правительство объявило вотум недоверия юридическому советнику правительства. Гали Баарав-Миара на заседание правительства не явилась, заявив, что речь идет о демонстративном, не имеющем юридической силы мероприятии. В ее отсутствие министры не поскупились на резкие слова в адрес юридического советника. Однако всем ясно, что до увольнения Гали Баарав-Миары далеко. Комиссия во главе с отставным судьей Грунисом до сих пор не сформирована, и, судя по всему, этого не произойдет в ближайшее время. Сам Биньямин Нетаниягу никуда не торопится. С точки зрения политических выгод, главе правительства гораздо прибыльнее сохранять Баарав-Миару в должности, обвиняя ее во всех смертных грехах, чем пытаться сменить, возможно столкнувшись с вето Груниса или, позднее, с вето БАГАЦа. В конечном счете, с точки зрения Нетаниягу, "знакомое зло" лучше незнакомого. Напомню, что профессор Авихай Мандельблит стал юридическим советником правительства по настоянию Биньямина Нетаниягу. Мандельблит войдет в историю, как юридический советник предъявивший Нетаниягу обвинительное заключение.

Гали Баарав-Миара не теряет времени даром. Она попыталась запретить Нетаниягу не только продвигаться в сторону увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара, но и издала заключение, согласно которому глава правительства не имеет права даже интервьюировать потенциальных преемников Бара. Это оказалось чересчур даже для Верховного суда, который хоть и оставил в силе временный запрет на увольнение главы ШАБАКа, но вето на интервью кандидатов отменил. Уже не в первый раз БАГАЦ отменяет административные шаги Гали Баарав-Миары.

Само рассмотрение апелляции против увольнения главы ШАБАКа назначено на 8 апреля. Рассматривать апелляцию будет коллегия из трех судей – самое минимальное число судей. Как утверждают некоторые юристы, выступающие в Верховном суде, такая коллегия рассматривает обычно самые простые дела (насколько дело, попадающее в Верховный суд, может быть простым). Совершенно очевидно, что иск против решения уволить главу ШАБАКа к таким делам не относится, и решение не расширять коллегию более трех судей выглядит по меньшей мере странным. Состав коллегии определен системой seniority. Иными словами, трое судей, имеющие наибольший стаж в суде будут рассматривать дело: Ицхак Амит, Ноам Солберг и Дафна Барак-Эрез. Разумеется, предсказать исход суда не может никто. Однако состав суда выглядит так, как будто матч "Реал"- "Барселона" судит арбитр, являющийся фанатом Месси. И выглядит это плохо.

Нетаниягу наслаждается каждой минутой. Он понимает то, что понимают все – даже если Верховный суд заблокирует увольнение Бара, глава ШАБАКа очень скоро уйдет в отставку. Трудно представить, как будут работать глава правительства и глава спецслужбы, если первый хотел уволить второго и был вынужден оставить его в должности только по распоряжению суда. Бар очень скоро уйдет в отставку, в этом нет никаких сомнений, однако вмешательство БАГАЦа даст Нетаниягу возможность вновь обвинять судебную систему в предвзятости и во вмешательстве в законные решения власти исполнительной. В выигрыше окажутся все.

Споры и дискуссии уходящей недели источали аромат скорых выборов. Трудно иначе объяснить призывы некоторых министров и депутатов не выполнять решение Верховного суда в том случае, если он примет решение заблокировать решение об увольнении Бара. Вряд ли кто-то из них всерьез представляет себе практическую реализацию их собственного призыва. Как будет выглядеть в данном случае отказ выполнить решение БАГАЦа? Правительство вопреки всему назначит нового главу? Создаст для него отдельный штаб и т.д.? В стране будут два ШАБАКа? Все это прекрасно понимают политики, бойко делающие резкие заявления. Это понимает и премьер-министр, который их не останавливает.

Сам Биньямин Нетаниягу нашел новую точку отрицательной опоры. Иными словами, Нетаниягу нашел нового врага: deep state. Впервые Нетаниягу заговорил такими терминами. До этого, такая риторика была прерогативой второсортных депутатов, желающих приобрести "две минуты славы" в вечернем выпуске новостей. Когда такие термины раз за разом использует премьер-министр – это не случайность, а директива. Направление политики. Форма консолидации сторонников. Нетаниягу готовит почву, и только он знает – к чему.

Оппозиция: без пилота на высокой скорости

Шаги правительства, а еще более заявления министров и депутатов, стали топливом для оппозиции и лидеров уличных протестов.

Демонстрации на улицах на этой неделе были менее многочисленными, чем два года назад, но риторика лидеров оппозиции была едва ли не более острой, чем в дни борьбы против юридической реформы.

Однако политика – это профессия, и многие лидеры парламентской оппозиции демонстрируют на протяжении всей этой каденции чудовищный непрофессионализм. Для того, чтобы свалить правительство, мало произносить пламенные речи и выступать на митингах, организованных общественными движениями. Когда Нетаниягу был в оппозиции, он и его коллеги работали 24 часа в сутки, выискивая слабые звенья в коалиции, оказывая давление на депутатов, бойкотировали работу комиссий, действовали зачастую за гранью фола. Они видели перед собой цель, не брезговали почти ничем и не замечали препятствий. Сегодняшняя оппозиция пытается понравиться лидерам протестующих на улицах, а не потенциальным избирателям.

То же самое касается тем, на которых фокусируются оппозиционные партии. Попытка отстаивать главу ШАБАКа в роли оплота демократии не принесет оппозиции победу на выборах. То же самое касается попытки отстоять юридического советника правительства или выступить против закона об изменении состава комиссии по выбору судей. Если бы оппозиция фокусировала свои усилия на вопросе призыва учащихся йешив, шансов на успех было бы гораздо больше.

Оппозиции особенно трудно рассчитывать на успех, так как 52 депутата не имеют единого лидера. Яир Лапид не воспринимается как безусловный авторитет во главе оппозиции, а остальные непрерывно пререкаются в борьбе за лидерство. А главный, самый популярный и самый малозаметный оппозиционер (некто Нафтали Беннет) вообще находится за пределами Кнессета и проводит время в публичных пререканиях с журналистом Амитом Сегалем.