Отравление в Кафр-Касеме: один молодой человек погиб, двое в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:23 поступило сообщение о троих молодых людях, обнаруженных без сознания в доме в Кафр-Касеме. По предварительной версии, речь идет об отравлении.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь троим мужчинам в возрасте 18-19 лет: один из них находился в критическом состоянии, его отправили на реанимационном автомобиле в больницу "Бейлинсон", не прекращая реанимационных мероприятий.

Вскоре из больницы поступило сообщение, что несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Двое других пострадавших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии, их ввели в медикаментозный сон и подключили к аппаратам искусственного дыхания.

После предварительного расследования обстоятельств происшествия полиция сообщила, что подозрений о криминальной подоплеке инцидента нет. По всей видимости, молодые люди отравились угарным газом.