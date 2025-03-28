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Израиль

Отравление в Кафр-Касеме: один молодой человек погиб, двое в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 28 марта 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 13:23
Отравление в Кафр-Касеме: врачи борются за жизнь троих молодых людей
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:23 поступило сообщение о троих молодых людях, обнаруженных без сознания в доме в Кафр-Касеме. По предварительной версии, речь идет об отравлении.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь троим мужчинам в возрасте 18-19 лет: один из них находился в критическом состоянии, его отправили на реанимационном автомобиле в больницу "Бейлинсон", не прекращая реанимационных мероприятий.

Вскоре из больницы поступило сообщение, что несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Двое других пострадавших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии, их ввели в медикаментозный сон и подключили к аппаратам искусственного дыхания.

После предварительного расследования обстоятельств происшествия полиция сообщила, что подозрений о криминальной подоплеке инцидента нет. По всей видимости, молодые люди отравились угарным газом.

Израиль
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