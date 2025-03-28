Внимание, розыск: пропала 12-летняя Бар Рудис из Маалота

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 12-летняя Бар Рудис, жительница Маалота. В последний раз ее видели в среду, 26 марта, около 21:00 в торговом центре "Арена" в Нагарии.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, волосы выкрашены в красный цвет, карие глаза, рост 165 см. Была одета в черную майку и белые кроссовки Adidas.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Маалота по телефону 04-9578444.