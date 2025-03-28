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Израиль

ЦАХАЛ предупреждает о подготовке атаки против объектов "Хизбаллы" в Дахии

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 13:41
ЦАХАЛ предупреждает о подготовке атаки против объектов "Хизбаллы" в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал экстренное предупреждение для жителей Дахии, южного пригорода Бейрута: в ближайшее время будет нанесен удар по объектам, принадлежащим "Хизбалле".

"Если вы находитесь в районе Хадат, особенно в здании, отмеченном красным на предоставленной карте, и в соседних с ним строениях – вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих "Хизбалле", – сказано в предупреждении.

"Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и отойти от них на расстояние не менее 300 метров", – подчеркивает Эдраи.

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