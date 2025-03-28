Опросы "Mаарива" и 14-го канала рисуют противоположную картину

За последние сутки 14-й канал ИТВ и газета "Mаарив" опубликовали результаты опросов, рисующие диаметрально противоположную политическую картину.

Согласно опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 22 мандата, "Махане Мамлахти" и НДИ – по 16 мандатов, "Еш Атид" и "Демократим" – по 12 мандатов, ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, "Ционут Датит" – 5 мандатов, РААМ – 4 мандата.

При участии партии во главе с Нафтали Беннетом, согласно опросу, партии оппозиции смогли бы набрать 61 мандат без арабских партий. В таком сценарии у Беннета были бы 27 мандатов, у "Ликуда" – 19, у "Демократим" – 12, у "Махане Мамлахти" – 10, у НДИ, ШАС, "Оцма Йегудит" и "Еш Атид" – по 9, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ – 5, у РААМ – 4, "Ционут Датит" не прошла бы электоральный барьер.

Опрос "Дайректполс" по заказу 14-го канала ИТВ дает диаметрально противоположную картину, в которой у правящей коалиции 62 мандата.

"Ликуд" набирает 31 мандат, НДИ – 19 мандатов, "Демократим" – 16 мандатов, ШАС – 11 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, "Махане Мамлахти" – 7 мандатов, "Оцма Йегудит" – 7 мандатов, РААМ – 6 мандатов, "Еш Атид", "Ционут Датит" и РААМ-ТААЛ – по 5 мандатов.