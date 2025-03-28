В ночь на пятницу, 28 марта, Израиль перешел на летнее время. В 02:00 часа ночи стрелки часов были переведены на час вперед (то есть "время сна" уменьшилось на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов происходит автоматически.

Летнее время продлится до 26 октября 2025 года, если не будет принято решение об отмене перехода на летнее/зимнее время или об изменении графика этого перехода (оба варианта обсуждались в Кнессете).

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время в прошлые годы несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2024 годах перевод часов проходил без серьезных сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят стрелки часов при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.