После многотысячной акции протеста в Тель-Авиве полицией задержаны шесть демонстрантов

После окончания согласованного митинга возле театра "Габима" часть его участников выдвинулась в сторону шоссе Аялон, после чего начались столкновения с полицией.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что участники шествия пытались напугать лошадей конной полиции, осыпали полицейских бранью и провоцировали их оскорбительными жестами. Полиция объявила мероприятие незаконным и потребовала от демонстрантов разойтись. Однако несколько групп протестующих отказались подчиняться и продолжили нарушать общественный порядок. В частности, демонстранты пытались спуститься на шоссе Аялон и перекрывать движение на других трассах. Полиция применила силу, чтобы оттеснить демонстрантов с дорог.

В ходе столкновений были задержаны шесть человек по подозрению в нарушении общественного порядка.