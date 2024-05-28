Опубликован отчет госконтролера о безопасности на дорогах и управления в период "короны"

Во вторник, 28 мая, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал специальные отчеты о безопасности на дорогах и управлении кризисом коронавируса на национальном уровне в 35-м и в 36-м правительствах.

Безопасность на дорогах

Борьба с дорожно-транспортными происшествиями является национальной задачей во всех странах мира. С начала ведения статистики и до конца 2023 года в Израиле погибло около 33 тысяч человек в дорожных авариях, из них 358 в 2023 году.

Важность этой темы и ее наличие в повседневном дискурсе привели к созданию правительственных комитетов и принятию различных правительственных решений, направленных на повышение безопасности на дорогах. Создание Национального управления безопасности дорожного движения (НУБДД) в 2007 году как органа, ответственного за борьбу с дорожно-транспортными происшествиями, было одним из ключевых шагов, предпринятых правительством.

Однако данные показывают, что различные меры, принятые правительствами за последнее десятилетие, не оказывают значительного влияния на масштаб явления и не уменьшают количество погибших и пострадавших в дорожных авариях. Работа по вопросам безопасности на дорогах не сосредоточена в одном ведомстве и находится в области ответственности многих правительственных органов, основные из которых – минтранс, НУБДД, отдел дорожного движения в полиции, минпрос, минздрав, судебные органы и местные власти.

Успех в борьбе с дорожными авариями начинается с личной ответственности каждого участника дорожного движения, но и требует наличия ведущего и компетентного органа, разработки четкого и календарного стратегического плана, включающего ясные и измеримые цели, самостоятельной деятельности каждого из соответствующих органов по этому вопросу, и скоординированной работы, и, прежде всего, требует приверженности со стороны премьер-министра и всех членов правительства. Многие страны мира не готовы мириться с жертвами дорожно-транспортных происшествий, поэтому они поставили перед собой цель уменьшения числа жертв дорожных аварий до нуля. В Израиле подобная цель не определена.

Более того, в течение последнего десятилетия правительства Израиля не смогли сократить число погибших и пострадавших в дорожных авариях. В то время как в 27 европейских странах число погибших уменьшилось на 22%, в Израиле оно увеличилось на 16% с 2012 по 2022 годы.

Госконтролер Энгельман: "Дороги Израиля – это бомба замедленного действия. С момента образования государства в дорожных авариях погибли около 33 тысяч человек. За каждой жертвой и каждым пострадавшим стоит семья, чья жизнь разрушена. Кроме того, экономические потери от дорожных аварий составляют около 16 миллиардов шекелей в год. На протяжении многих лет правительства Израиля терпят неудачу в борьбе с дорожными авариями. С дорожно-транспортными происшествиями можно бороться. Работа по этой проблеме должна стоять на первом месте в списке приоритетов министерства транспорта и всего правительства. Правительству следует принять цель достижения нулевого числа жертв в дорожных авариях, как это принято в ведущих странах Европы".

Государственный контролер Энгельман рекомендует министру транспорта сделать этот вопрос приоритетным и действовать для исправления всех выявленных недостатков в отчете, совместно с другими правительственными органами, ответственными за безопасность на дорогах. Международный опыт в странах, которые смогли сократить количество пострадавших в дорожных авариях, учит нас тому, что это возможно.

Антикризисное управление в условиях пандемии коронавируса

Государственный контролер Матаньягу Энгельман об управлении кризисом коронавируса: "Премьер-министр Нетаниягу принял стратегическое решение, результатом которого стало предоставление эксклюзивных прав компании Pfizer на поставку вакцин против коронавируса до конца марта 2021 года. Он согласовал это по телефону с генеральным директором компании. Однако кабинет по вопросам коронавируса, орган, уполномоченный правительством на управление кризисом, не был об этом проинформирован. Несмотря на выгоды для Израиля, это решение на тот момент было связано с рисками для общественного здоровья, пусть даже и рассчитанными рисками. Это не является обычным или незначительным решением, которое можно принимать единолично, без одобрения правительства. Опасение нежелательной утечки информации не может оправдать способ, которым было принято это решение. Наоборот, необходимо бороться с порочной культурой утечек из высокопоставленных форумов и создать узкий и уполномоченный форум, который позволит принимать быстрые, эффективные и оптимальные решения с соблюдением конфиденциальности. Эти слова особенно актуальны сейчас, во время войны "Железные мечи". Также и кабинет по вопросам коронавируса в правительстве бывшего премьер-министра Беннета не был проинформирован о двух принятых значимых решениях: реализации плана стоимостью 170 миллионов шекелей для рутинного управления пандемией и уроках, извлеченных из способности министерств справляться со сценарием пятой волны".