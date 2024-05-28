Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 мая: возросла интенсивность боевых действий в Рафиахе

В ночь на 28 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий возросла, особенно в районе Рафаха (Рафиаха).

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аль-Фалуджа в Джабалии; ЦАХАЛ нанес удары по целям в Байт-Хануне, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Русейн в районе Ад-Дарадж в городе Газа; ЦАХАЛ атаковал дом в центре города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Магази и Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Акель в Аль-Бурейдже, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аз-Зауайда.

На юге сектора: ЦАХАЛ многократно атаковал цели в различных районах Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафаха, зафиксированы пожары; сообщалось о бое в районе развязки Зуруб, к западу от Рафаха, есть раненые с палестинской стороны; после артиллерийского обстрела ЦАХАЛа возник пожар в "башне Абу Марка" на западе города Рафах; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Арафат и другие здания в районе Таль ас-Султан на западе Рафаха, есть убитые; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в районе Аль-Искан аль-Абайяд, на западе Рафаха, есть раненые; сообщалось об убитом в результате артиллерийского обстрела дома семьи Абу Армана в районе Аш-Шуан, на западе города Рафах; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе убежища UNRWA, на западе Рафаха, сообщается об убитом; ЦАХАЛ применил дроны для нанесения ударов по целям в районе Эмиратской больницы на западе Рафаха; ЦАХАЛ действует в районе Заруб в Рафахе; бронетехника ЦАХАЛа обстреливает цели в районе мечети Аль-Ауда в центре Рафаха; израильские военные обстреливали из артиллерийских орудий западные районы Рафаха; с вертолетов ЦАХАЛа велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов целей на востоке и на юго-востоке Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 мая.