Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 мая, температура резко снизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. На юге возможна дымка.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 20-25, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 25-37, в Беэр-Шеве – 17-28, в Мицпе-Рамоне – 20-24, на побережье Мертвого моря – 23-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-29, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – без существенных изменений. В пятницу-воскресенье ожидается повышение температуры.