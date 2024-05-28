ЦАХАЛ активизировал военную операцию в секторе Газы. Видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа активизируют наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Подразделения 98-й дивизии действуют на востоке Джабалии, на севере сектора. Бойцы 7-й бригады и 460-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков, в том числе минометчиков, и обнаружили много оружия.

Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады активизировали действия в этом районе, уничтожены несколько групп боевиков, обнаружен склад боеприпасов.

Силы 162-й дивизии расширяют наступление в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы 401-й бригады и бригады "Нахаль" ночью атаковали террористов в районе "Филадельфийского коридора".

ЦАХАЛ подчеркивает, что боевые действия ведут так, чтобы избежать причинения вреда мирным гражданам.