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Израиль

ЦАХАЛ активизировал военную операцию в секторе Газы. Видео

время публикации: 28 мая 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 12:04
ЦАХАЛ активизировал военную операцию в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа активизируют наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Подразделения 98-й дивизии действуют на востоке Джабалии, на севере сектора. Бойцы 7-й бригады и 460-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков, в том числе минометчиков, и обнаружили много оружия.

Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады активизировали действия в этом районе, уничтожены несколько групп боевиков, обнаружен склад боеприпасов.

Силы 162-й дивизии расширяют наступление в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы 401-й бригады и бригады "Нахаль" ночью атаковали террористов в районе "Филадельфийского коридора".

ЦАХАЛ подчеркивает, что боевые действия ведут так, чтобы избежать причинения вреда мирным гражданам.

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