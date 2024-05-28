Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых
время публикации: 28 мая 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 12:59
28 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали восемь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в Бурке, Джилазуне, Кафр-Акабе, Ас-Саму, Харасе, Ад-Даарии, Байте, Калькилии, Даэйшэ (Бейт-Лехем). Конфискованы оружие, боеприпасы и амуниция, а также агитационные материалы.
Происходили столкновения.
Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.