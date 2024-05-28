Действия ЦАХАЛа в ночь на 28 мая: операции в районах Калькилии, Бейт-Лехема, Рамаллы, Хеврона
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 мая действовали в Калькилии и около Калькилии (в Избат ат-Табибе), в Бейт-Лехеме (в частности, в Даэйшэ), около Рамаллы (в Аль-Бире, Бурке, Джалазуне), в районе Хеврона (в Ад-Дахирии).
Происходили столкновения. Палестинские боевики обстреляли контрольно-пропускной пункта в районе Туль-Карема.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 мая.
Пограничная полиция проводила операцию в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.