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Действия ЦАХАЛа в ночь на 28 мая: операции в районах Калькилии, Бейт-Лехема, Рамаллы, Хеврона

время публикации: 28 мая 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 06:32
Действия ЦАХАЛа в ночь на 28 мая: операции в районах Калькилии, Бейт-Лехема, Рамаллы, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 мая действовали в Калькилии и около Калькилии (в Избат ат-Табибе), в Бейт-Лехеме (в частности, в Даэйшэ), около Рамаллы (в Аль-Бире, Бурке, Джалазуне), в районе Хеврона (в Ад-Дахирии).

Происходили столкновения. Палестинские боевики обстреляли контрольно-пропускной пункта в районе Туль-Карема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 мая.

Пограничная полиция проводила операцию в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.

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