ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 28 мая самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла".

Среди прочего, были атакованы оружейный склад в районе Мис аль-Джабаль и здания в деревнях Айта аш-Шааб и Аль-Хиам.

Был зафиксирован обстрел территории Израиля противотанковыми ракетами в районе Штулы. Никто не пострадал.