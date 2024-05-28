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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 28 мая 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 07:54
ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 28 мая самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла".

Среди прочего, были атакованы оружейный склад в районе Мис аль-Джабаль и здания в деревнях Айта аш-Шааб и Аль-Хиам.

Был зафиксирован обстрел территории Израиля противотанковыми ракетами в районе Штулы. Никто не пострадал.

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