ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
время публикации: 28 мая 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 07:54
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 28 мая самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла".
Среди прочего, были атакованы оружейный склад в районе Мис аль-Джабаль и здания в деревнях Айта аш-Шааб и Аль-Хиам.
Был зафиксирован обстрел территории Израиля противотанковыми ракетами в районе Штулы. Никто не пострадал.
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