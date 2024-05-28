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Танки ЦАХАЛа в районе Таль ас-Султан на юге сектора Газы

время публикации: 28 мая 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 08:41
Танки ЦАХАЛа в районе Таль ас-Султан на юге сектора Газы (иллюстрация)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают, что утром 28 мая танки ЦАХАЛа подошли к району Таль ас-Султан, на северо-западе Рафаха (Рафиаха), в южной части сектора Газы. До сих пор наземная военная операция в этом районе не проводилась.

Ночью ВВС и артиллерия ЦАХАЛа интенсивно обстреливали цели в Таль ас-Султане.

Контроль над районом Таль ас-Султан, помимо прочего, позволит ЦАХАЛу полностью контролировать "Филадельфийский коридор" вдоль границы Газы и Египта.

Как отмечалось ранее, за последние сутки заметно возросла интенсивность боевых действий в Рафиахе.

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