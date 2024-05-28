В Еврейском университете прошла демонстрация под лозунгом "Свободу Палестине"

Десятки студентов провели демонстрацию протеста на территории кампуса Еврейского университета в Ар а-Цофим в Иерусалиме.

Студенты протестовали против того, что называли "продолжающимся геноцидом в секторе Газы".

Митинговавшие поднимали флаги ООП и скандировали "Свободу Палестине". Организаторы демонстрации заявили, что речь идет о первой в ряду планирующихся акций протеста "против продолжающейся бойни в Газе".

Одновременно на территории Еврейского университета проходила демонстрация в поддержку Израиля.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман так прокомментировал происходившее сегодня в Еврейском университете: "Немыслимо, что руководство Еврейского университета в Иерусалиме разрешило проведение позорной демонстрации сторонников терроризма, размахивающих палестинскими флагами в самом сердце высшего учебного заведения. И это в то самое время, когда наши героические солдаты сражаются на поле боя. Я призываю руководство университета немедленно отстранить от учебы всех, кто участвует в этой акции. И учтите: если вы не предпримете никаких действий против участников антиизраильского протеста, мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении меры в Кнессете для приостановки финансирования университета".