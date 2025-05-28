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Израиль

В Иерусалиме автомобиль свалился с крутого склона, двое погибших

ДТП
время публикации: 28 мая 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:57
В Иерусалиме автомобиль свалился с крутого склона, на месте работают спасатели
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех Ар а-Цофим в Иерусалиме водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, скатилась с крутого склона и перевернулась.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в машине находятся два человека, однако добраться до них невозможно.

На месте работают спасательные службы.

После того, как водитель и его пассажир были извлечены из автомобиля, парамедики констатировали их смерть.

Израиль
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