В Иерусалиме автомобиль свалился с крутого склона, двое погибших
время публикации: 28 мая 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:57
На улице Дерех Ар а-Цофим в Иерусалиме водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, скатилась с крутого склона и перевернулась.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в машине находятся два человека, однако добраться до них невозможно.
На месте работают спасательные службы.
После того, как водитель и его пассажир были извлечены из автомобиля, парамедики констатировали их смерть.