x
28 мая 2025
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 20:24
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: толпа разграбила склад ХАМАСа с мукой, есть убитые

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 28 мая 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:51
Источники в Газе: толпа разграбила склад ХАМАСа с мукой, есть убитые
AP Photo/Khalil Hamra

Палестинские источники сообщили, что толпа прорвалась в склад с мукой в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора, и разграбила его.

По предварительным данным, боевиками ХАМАСа, охранявшими склад, застрелены пять участников беспорядков.

Утром 28 мая организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила, что распределение гуманитарной помощи на пунктах в секторе Газы приостановлено из-за беспорядков.

27 мая в районе Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе) и на "оси Мораг", на юге сектора Газы, начали функционировать первые пункта выдачи гуманитарной помощи, управляемые организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Первый день работы ознаменовался разгромом пункта в районе Рафиаха (Рафаха): к пункту прибыли тысячи людей, американская охрана не справилась с обеспечением порядка и сбежала.

Еще два пункта выдачи помощи должны были открыться до конца этой недели.

Фонд GHF, который с февраля базируется в Женеве, обещал раздать 300 миллионов обедов за первые 90 дней работы. Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

За день до открытия пункта раздачи в районе Рафиаха стало известно, что генеральный директор GHF Джейк Вуд ушел в отставку. Судя по всему, у него возникли сомнения в реализуемости проекта.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

GHF объявила о приостановке выдачи помощи в Газе из-за беспорядков
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 мая 2025

ООН осуждает новый механизм раздачи гуманитарной помощи в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2025

Источники: пункт выдачи гуманитарной помощи на юге Газы разгромлен, американская охрана сбежала