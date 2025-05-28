Источники в Газе: толпа разграбила склад ХАМАСа с мукой, есть убитые

Палестинские источники сообщили, что толпа прорвалась в склад с мукой в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора, и разграбила его.

По предварительным данным, боевиками ХАМАСа, охранявшими склад, застрелены пять участников беспорядков.

Утром 28 мая организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила, что распределение гуманитарной помощи на пунктах в секторе Газы приостановлено из-за беспорядков.

27 мая в районе Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе) и на "оси Мораг", на юге сектора Газы, начали функционировать первые пункта выдачи гуманитарной помощи, управляемые организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Первый день работы ознаменовался разгромом пункта в районе Рафиаха (Рафаха): к пункту прибыли тысячи людей, американская охрана не справилась с обеспечением порядка и сбежала.

Еще два пункта выдачи помощи должны были открыться до конца этой недели.

Фонд GHF, который с февраля базируется в Женеве, обещал раздать 300 миллионов обедов за первые 90 дней работы. Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

За день до открытия пункта раздачи в районе Рафиаха стало известно, что генеральный директор GHF Джейк Вуд ушел в отставку. Судя по всему, у него возникли сомнения в реализуемости проекта.