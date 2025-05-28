30-летняя "война": судейские против правительства. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Назначение нового главы ШАБАКа привело к очередной вспышке давнего конфликта между судебной и политической системами Израиля – конфликта, которому осенью 2025 года исполнится 30 лет.

Верховный суд постановил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в конфликте интересов и не может назначать нового руководителя службы безопасности, поскольку ШАБАК ведёт расследования против его ближайшего окружения.

В ответ на это Нетаниягу предложил на пост генерал-майора Давида Зини – фигуру, вызывающую жёсткое сопротивление среди представителей юридической системы. Назначение было сделано в обход начальника Генштаба ЦАХАЛа, что усилило напряжение между структурами. Зини оказался зажат между двумя враждующими системами и рискует стать пешкой в их противостоянии.

Юридическая система продолжает настаивать на независимости и обвиняет политиков в попытке изменить баланс власти. В свою очередь, министр юстиции Ярив Левин утверждает, что под ударом – народный суверенитет. Война между системами перерастает в системный кризис, и, как признают обе стороны, она может стать ключевой темой грядущих выборов.

Удалось ли Нетаниягу перехватить инициативу? Или его шаг лишь углубил кризис? Все подробности – в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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