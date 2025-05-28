Судья Эльрон раскритиковал действия Верховного суда: "Угроза разделению ветвей власти"

Судья Верховного суда Йосеф Эльрон выступил на заседании Всеизраильской коллегии адвокатов. В своем выступлении он подверг резкой критике систему, одним из руководителей которой является.

"В последние годы мы являемся свидетелями расширения полномочий Верховного суда и все большего вмешательства путем критики, в том числе выходящей за рамки юридической", – сказал судья Эльрон.

По его словам, он последовательно возражал против этой тенденции. "Она угрожает принципу разделения ветвей власти и приводит к радикализации общественной дискуссии. Суды превращаются в арену общественного противостояния, выходящего за рамки юридических вопросов", – заявил Эльрон.

По его словам, "необходимо признание полномочий Верховного суда, однако необходимо и очень осторожное, сдержанное и умеренное использование этих полномочий".