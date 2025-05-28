"Колесницы Гидеона" в Газе: ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе

ЦАХАЛ заявляет, что за последние двое суток, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", в Газе были атакованы десятки целей.

В частности, была ликвидирована ракетная установка, из которой недавно был осуществлен обстрел района Кисуфим.

Удары наносились по объектам террористической инфраструктуры на земле и под землей. Уничтожены террористы, снайперские и противотанковые позиции, здания военного назначения, склады оружия.