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Израиль

"Колесницы Гидеона" в Газе: ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 мая 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 13:57
"Колесницы Гидеона" в Газе: ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что за последние двое суток, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", в Газе были атакованы десятки целей.

В частности, была ликвидирована ракетная установка, из которой недавно был осуществлен обстрел района Кисуфим.

Удары наносились по объектам террористической инфраструктуры на земле и под землей. Уничтожены террористы, снайперские и противотанковые позиции, здания военного назначения, склады оружия.

Израиль
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