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Израиль

ЦАХАЛ "разоряет" террористов в Иудее и Самарии: изъяты миллионы шекелей, десятки задержанных

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:27
ЦАХАЛ "разоряет" террористов в Иудее и Самарии: изъяты миллионы шекелей, десятки задержанных
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабную операцию в различных районах Иудеи и Самарии, конфисковав более 7 миллионов шекелей, в том числе в так называемых "обменниках".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа по этому поводу сказано, что конфискованы средства террористических фондов, то есть деньги, предназначавшиеся для финансирования террора. Арестованы 30 подозреваемых в причастности к террору и финансированию террора.

Также отмечается, что с начала войны (речь, видимо, о войне "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года) в Иудее и Самарии у были конфискованы около 30 миллионов шекелей террористических фондов.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" на этой неделе заявлял, что израильские военные в очередной раз "обокрали обменники".

Израиль
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