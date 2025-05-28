ЦАХАЛ "разоряет" террористов в Иудее и Самарии: изъяты миллионы шекелей, десятки задержанных

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабную операцию в различных районах Иудеи и Самарии, конфисковав более 7 миллионов шекелей, в том числе в так называемых "обменниках".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа по этому поводу сказано, что конфискованы средства террористических фондов, то есть деньги, предназначавшиеся для финансирования террора. Арестованы 30 подозреваемых в причастности к террору и финансированию террора.

Также отмечается, что с начала войны (речь, видимо, о войне "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года) в Иудее и Самарии у были конфискованы около 30 миллионов шекелей террористических фондов.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" на этой неделе заявлял, что израильские военные в очередной раз "обокрали обменники".