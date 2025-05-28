Нетаниягу: "Иран несет ответственность за агрессию, исходящую из Йемена"

Офис главы правительства Израиля опубликовал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу удара ВВС ЦАХАЛа по международному аэропорту в Сане (столице Йемена).

В заявлении сказано: "ВВС снова атаковали аэропорт в Сане, который контролируется террористическим режимом хуситов в Йемене. Мы действуем по простому принципу: если кто-то причинит нам вред – мы причиним вред ему. Кто не поймет этого с благодаря силе – поймет благодаря еще большей силе. Но как я уже много раз говорил – хуситы – это всего лишь симптом. Главная сила, стоящая за ними, – Иран, и он несет ответственность за агрессию, исходящую из Йемена".