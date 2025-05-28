ЦАХАЛ подтвердил авиаудары по аэропорту в столице Йемена

Около 10:30 28 мая ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС атаковали аэропорту в столице Йемена – Сане, а также самолеты, принадлежащие террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы).

"Атакованные самолеты использовались террористическим режимом хуситов для перевозки террористов, которые готовили террористические акты против Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.

"Подобно портам Ходейда и ас-Салиф, которые были атакованы на прошлой неделе, главный аэропорт в Сане постоянно эксплуатируется режимом хуситов и используется им в террористических целях", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.

12-й канал ИТВ сообщает: в атаке на аэропорт Саны участвовало более 10 самолетов израильских ВВС.

Канал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает: утром 28 мая израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане и самолет компании Yemenia Airways.

Отметим, что это не первый удар ЦАХАЛа по аэропорту в Сане и самолетам компании Yemenia Airways. 7 мая сообщалось, что израильские ВВС уничтожили три самолета авиакомпании Yemenia Airways – и теперь у этой йеменской компании есть только один самолет, который в момент атаки находился в Аммане (Иордания). По всей видимости, 28 мая был уничтожен четвертый, последний самолет этой компании.

Офис главы правительства Израиля опубликовал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу удара ВВС ЦАХАЛа по международному аэропорту в Сане. В заявлении сказано: "ВВС снова атаковали аэропорт в Сане, который контролируется террористическим режимом хуситов в Йемене. Мы действуем по простому принципу: если кто-то причинит нам вред – мы причиним вред ему. Кто не поймет этого с благодаря силе – поймет благодаря еще большей силе. Но как я уже много раз говорил – хуситы – это всего лишь симптом. Главная сила, стоящая за ними, – Иран, и он несет ответственность за агрессию, исходящую из Йемена".

Ранее йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа о том, что 27 мая "в направлении аэропорта "Бен-Гурион" и к востоку от Яффо" были выпущены две "гиперзвуковые" баллистические ракеты "Фалястин-2". По словам Сариа, атаки привели "к приостановке полетов и бегству миллионов израильтян в убежища". Это не соответствует действительности.

Яхья Сариа заявил также, что "операция была направлена ​​на оказание помощи Газе и была ответом на вторжение евреев в мечеть Аль-Акса и ее осквернение". Чем такие атаки помогают Газе, непонятно. Евреи, поднимаясь на Храмовую гору, не входят в мечеть Аль-Акса, а потому не могут ее "осквернить".

В 5:03-5:04 утра 27 мая, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в Самарии и Иорданской долине – в поселках к востоку от Ариэля. В 5:17 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила: сведений о раненых или пострадавших по пути в убежища нет. Сведений о причиненном ущербе не поступало.

В 7:42 утра 27 мая ЦАХАЛ уведомил, что израильские ВВС перехватили еще одну ракету, летевшую из Йемена. Тревога активирована не была, так как ракету сбили за пределами воздушного пространства Израиля и непосредственной угрозы для израильтян не было.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 25 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (27 мая, 12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 27 мая) хуситы 14 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.