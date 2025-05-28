Уход в отставку судьи: новая версия

Обозреватель по юридическим вопросам телеканала I24News Авишай Гринцайг опубликовал подробности скандала, связанного с уходом в отставку судьи.

Как сообщалось ранее, этот скандал был впервые опубликован сайтом "Аруц 7".

По утверждению Гринцайга, вопреки изначальной публикации, речь идет о судье мирового, а не окружного суда. Он действительно подал в отставку, однако причиной стали не идеологические разногласия с Ицхаком Амитом, а отказ внутренней комиссии продвинуть его в окружной суд. Это решение было утверждено бывшей главой Верховного суда Эстер Хайют и ее преемником Ицхаком Амитом.

Изначально "Аруц 7" сообщила, что судья покинул свою должность в знак протеста против той формы, в которой Ицхак Амит получил пост главы Верховного суда. По-прежнему не называется имя судьи или судебная инстанция, к которой он относится.