"600 дней войны": беспорядки в Тель-Авиве, демонстранты ворвались в штаб-квартиру "Ликуда"

В Тель-Авиве проходит акция протеста, посвященная "круглой дате" – 600 дням с начала войны. Акция протеста началась в Герцлии возле университета Райхмана, после чего переместилась в Тель-Авив. Демонстранты требуют прекратить войну в Газе для осуществления сделки по освобождению заложников.

В Тель-Авиве демонстранты перекрывали улицу Кинг-Джордж и соседние с ней улицы. Часть демонстрантов направилась к зданию "Мецудат Зеэв", штаб-квартире "Ликуда".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что демонстранты ворвались в здание "Мецудат Зеэв".

В полиции заявляют, что демонстранты нарушили договоренности, достигнутые с организаторами мероприятия. Выполняя свою часть "контракта", полиция перекрыла часть улиц в центре Тель-Авива, "чтобы соблюсти баланс между свободой слова и свободой передвижения". Однако группа демонстрантов перекрыла Кинг-Джордж, улегшись на проезжую часть. Демонстранты игнорировали требование полицейских освободить дорогу. Одновременно с этим группа демонстрантов ворвалась в здание.

Полиция проводит задержания нарушителей правопорядка.