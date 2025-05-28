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"600 дней войны": беспорядки в Тель-Авиве, демонстранты ворвались в штаб-квартиру "Ликуда"

время публикации: 28 мая 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 20:23
"600 дней войны": беспорядки в Тель-Авиве, демонстранты ворвались в штаб-квартиру "Ликуда"
Avshalom Sassoni/Flash90

В Тель-Авиве проходит акция протеста, посвященная "круглой дате" – 600 дням с начала войны. Акция протеста началась в Герцлии возле университета Райхмана, после чего переместилась в Тель-Авив. Демонстранты требуют прекратить войну в Газе для осуществления сделки по освобождению заложников.

В Тель-Авиве демонстранты перекрывали улицу Кинг-Джордж и соседние с ней улицы. Часть демонстрантов направилась к зданию "Мецудат Зеэв", штаб-квартире "Ликуда".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что демонстранты ворвались в здание "Мецудат Зеэв".

В полиции заявляют, что демонстранты нарушили договоренности, достигнутые с организаторами мероприятия. Выполняя свою часть "контракта", полиция перекрыла часть улиц в центре Тель-Авива, "чтобы соблюсти баланс между свободой слова и свободой передвижения". Однако группа демонстрантов перекрыла Кинг-Джордж, улегшись на проезжую часть. Демонстранты игнорировали требование полицейских освободить дорогу. Одновременно с этим группа демонстрантов ворвалась в здание.

Полиция проводит задержания нарушителей правопорядка.

Израиль
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