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Израиль

Виткофф сообщил, что США работают над новым соглашением по заложникам: "У меня хорошее предчувствие"

США
Война с ХАМАСом
Заложники
время публикации: 28 мая 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 19:56
Виткофф сообщил, что США работают над новым соглашением по заложникам: "У меня хорошее предчувствие"
AP Photo/Mark Schiefelbein

На пресс-конференции в Белом доме специальный посланник Стив Виткофф заявил, что администрация Трампа работает над текстом нового соглашения по освобождению заложников. Виткофф отметил, что у него есть "хорошее предчувствие".

Радиостанция "Кан Бет" передает, что новое предложение может быть передано Израилю и ХАМАСу до конца дня, после того как с ним ознакомится президент Трамп.

В Иерусалиме слова Виткоффа не комментируют.

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