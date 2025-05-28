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Израиль

Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" утвержден в предварительном чтении

Суд
Законы
Война с ХАМАСом
время публикации: 28 мая 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 13:58
Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" утвержден в предварительном чтении
Chaim Goldberg/Flash90

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект депутатов Юлии Малиновской (НДИ) и Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о предании суду террористов, принимавших участие в бойне 7 октября 2023 года.

За законопроект проголосовали 39 депутатов от коалиционных и от оппозиционных партий. Один депутат голосовал против.

Законопроект определяет порядок предания суду террористов, причастных к похищениям, убийствам, изнасилованиям и мародерству, совершенным в ходе нападения 7 октября 2023 года. Эти действия определяются как геноцид в отношении еврейского народа и агрессия в отношении национального государства. Законопроект предусматривает создание специальных судов, которые будут рассматривать эти дела. Еще до создания судов будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут представители министерства юстиции, обороны и иностранных дел для подготовки к этому шагу.

Ранее сообщалось, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражает против этого законопроекта.

Израиль
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