Отчет госконтролера: дело о сутенерстве в тюрьме "Гильбоа" – только верхушка айсберга

В подразделениях министерства внутренней безопасности, включая полицию, пограничную службу и Управление тюрем (ШАБАС) проходят службу около 5500 солдат ежегодно (в тюрьмах они охраняют заключенных, отбывающих наказание за правонарушения, связанные с угрозой безопасности страны). В последнее время служба в этих подразделениях стала активно обсуждаться, в основном из-за скандала, который стал известен общественности как "дело о сутенерстве" в тюрьме "Гильбоа". Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал в понедельник, 28 ноября, специальный промежуточный отчет о защищенности солдат в подразделениях министерства внутренней безопасности.

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Госконтролер Энгельман отметил: "Этот отчет – это "Me too" Управления тюрем Израиля и полиции. Выясняется, что дело "тюремщиц" было лишь верхушкой айсберга. Военнослужащие – девушки и юноши, вносящие вклад в безопасность государства, – подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью. И никто не заботится о том, чтобы защитить их от преследований со стороны заключенных после окончания службы. Данный отчет указывает на тревожную реальность. Невозможно оправдать ситуацию, в которой каждая четвертая военнослужащая на срочной службе в полиции и ШАБАСе подвергалась сексуальному домогательству. Мы не должны проявлять снисхождение к тому факту, что 70% жалоб не рассматривались должным образом, и невозможно игнорировать сексуальные домогательства со стороны заключенных, отсутствие поддержки командования и сексуальные домогательства со стороны сверхсрочников к проходящим срочную службу. Я ожидаю, что следующий министр внутренней безопасности после вступления в должность немедленно примет меры по исправлению ситуации, чтобы обеспечить абсолютную безопасность всем проходящим срочную службу в полиции и ШАБАСе".

В рамках проверки следователи Управления государственного контролера посетили семь тюрем и провели беседы примерно со 150 солдатами, проходящими там срочную службу. Кроме того, Управление провело опрос среди примерно 13000 военнослужащих и бывших солдат, служивших в полиции, пограничной службе (МАГАВ) и ШАБАСе. Были лично опрошены 220 срочников (мужчин и женщин), а также были установлены телефонные контакты с 70 респондентами, проходившими срочную службу в этих подразделениях в последние три года.

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По результатам этих опросов были выявлены три тенденции:



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- возмущающее поведение сексуального характера со стороны заключенных,



- отсутствие поддержки со стороны начальства,



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- неуместные и сексуальные высказывания сверхсрочников в адрес девушек-военнослужащих.



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По поводу сексуальных домогательств в полиции, МАГАВе и ШАБАСе было установлено, что каждая четвертая военнослужащая (161 из 644 респонденток) за время службы (24 месяца) подвергалась сексуальным домогательствам (один раз или больше).

Выяснилось, что процент девушек-военнослужащих, проходящих службу в ШАБАСе (тюремщиц), ответивших, что они подвергались сексуальному насилию, был самым большим – 38%. То есть около четырех из десяти девушек, указали, что подвергались сексуальным домогательствам один раз или больше. Было также установлено, что около 70% домогательств были совершены военнослужащими-сверхсрочниками или командирами.

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Еще было выявлено, что около половины (46%) подвергшихся сексуальным домогательствам доложили об этом соответствующим органам и командирам, 70% из них сообщили, что их жалоба была проигнорирована (26%) или не была расследована подобающим образом (44%).

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Более того, около 15% служащих в Управлении тюрем указали в анкетах, что к ним поступали угрозы от бывших заключенных или их супругов через социальные сети. Однако ни одна из жалоб, поступивших в ШАБАС о таких случаях в 2019-2022 годах, не была рассмотрена, в том числе, потому что "заключенный на свободе". Таким образом, с окончанием срочной службы тюремщика, указания ШАБАСа к ним не применяются, равно как и ответственность отдела безопасности. Поэтому после окончания службы они не защищены от такого рода угроз. Чувство защищенности бывших тюремщиков тем более страдает, когда речь идет об угрозах со стороны заключенных, отбывавших наказание за правонарушения, связанные с угрозой безопасности страны (террор).

Госконтролер Энгельман отметил в отчете, что сексуальное насилие иногда может нанести серьезный и долгосрочный ущерб и значительно подорвать чувство контроля жертвы над своей жизнью и телом, а также его право на неприкосновенность частной жизни и защищенное личное пространство. Жертвы сексуальных домогательств нуждаются в защите – физической и эмоциональной – включая осознание того, что общество и правоохранительные органы делают все возможное, чтобы создать безопасную среду, предотвратить повторение ущерба и привлечь преступника к ответственности. Это тем более верно, когда речь идет об органах, которым поручено обеспечение правопорядка в государстве Израиль, и забота о молодых солдатках и солдатах, проходящих обязательную службу в иерархических организациях вместе со старшими сверхсрочниками, и задачи, возложенные на них, в основном сложные и трудные с психологической точки зрения. Энгельман подчеркивает, что "министр обороны, министр внутренней безопасности, генеральный инспектор полиции, глава Управления тюрем и начальник генштаба ЦАХАЛа должны приложить усилия, каждый в своей области, для исправления ситуации, описанной в этом отчете, ради чувства защищенности и личной безопасности солдат".

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Полный отчет опубликован на сайте Управления государственного контролера mevaker.gov.il, а также его можно найти на официальной странице Управления в фейсбуке, отмечает пресс-служба Управления государственного контролера.