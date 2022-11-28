Назначение Ави Маоза куратором "Натива". Комментарии

Назначение главы партии "Ноам" Ави Маоза на пост куратора Бюро по связям "Натив" вызвало бурную реакцию в политической системе Израиля.

Первым отреагировал премьер-министр Яир Лапид, который подверг резкой критике назначение Маоза на пост заместителя министра. "Каждый день мы заново видим, как стремление создать исключительно правое правительство" выливается в создание абсолютно сумасшедшего правительства. Назначение Ави Маоза на пост заместителя министра – это чистое безумие", – заявил Лапид.

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Партия "Наш дом Израиль", в свою очередь, заявила: "Ави Маоз будет назначен ответственным за "Натив". Этот человек хочет отменить закон о возвращении. Он говорит, что благодаря этому закону Израиль "наводнился гоями", и он, Ави Маоз, обязательно этим займётся. По коалиционным соглашениям именно он будет отвечать за подтверждение еврейства репатриантов из стран бывшего СССР. Среди других воззрений Маоза интересно отметить его стремление отменить службу девушек в армии. Он также считает, что признание прав ЛГБТ ведет к признанию прав педофилов, а также мечтает "очистить" систему просвещения".

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Министр строительства Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти") сказал: "Я очень обеспокоен назначением Ави Маоза на должность куратора "Натива". Ави Маоз активно выступает против нынешней волны алии. Он неоднократно говорил с трибуны Кнессета и не только, что считает необходимым отменить право на алию для "третьего поколения", так называемый параграф о внуках. Это свидетельствует о полном непонимании того, как сегодня выглядит русскоязычная еврейская община. Отмена параграфа о внуках означает фактическое прекращение алии и разрыв в отношениях с еврейской русскоязычной диаспорой. В силу высокого уровня физической ассимиляции, отмена параграфа о внуках разобьет семьи. Не поедут не только внуки, не поедут евреи по Галахе, не поедут дети евреев, так как не захотят оставить позади тех, кто не имеет права не репатриацию. "Натив" – это организация, которая отвечает за отношения между государством Израиль, именно как государство (в отличие от "Сохнута") и еврейской общиной, в первую очередь, в бывшем СССР. Ави Маоз слабо подходит для этой должности. Справедливости ради, должен сказать, что у Ави Маоза есть немало заслуг перед русскоязычными евреями, Он принимал активное участие в борьбе за освобождение Натана Щаранского, активно с ним работал. Он не случайный человек в этой области, но те взгляды, которые он высказывает сегодня, прямо противоположны тому, как надо выстраивать отношения с русскоязычной общиной в диаспоре".

Бывший спикер Кнессета и единственный русскоязычный депутат будущей коалиции Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), к которому обратилась редакция NEWSru.co.il, отказался комментировать эту тему.

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Из движения "Свободный Израиль" передали: "Человек, чья цель бороться со всеми, кто отличается от него, навязывать свои ценности тем, кто их не разделяет, человек, который не раз высказывался против алии из бывшего СССР – получает от Беньямина Нетаньягу контроль над ведомством "Натив" и возглавит Управление по еврейской национальной идентичности. Темные и печальные дни для государства Израиль и для русскоязычной общины".

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В пресс-службе Ави Маоза отказались как бы то ни было прокомментировать назначение и реакции на него. В окружении главы "Ноам" заявили, что он будет готов дать интервью в "ближайшие дни".

Соглашение между "Ликудом" и "Ноам" было подписано 27 ноября. В рамках соглашения глава партии Ави Маоз станет заместителем министра в министерстве главы правительства. Ему будет подчинено новое управление, получившее название – Управление еврейской национальной идентичности. В рамках своей деятельности Маоз будет отвечать также за связь с евреями диаспоры.

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Партия "Ноам", представленная исключительно Ави Маозом, баллотировалась в Кнессет в рамках списка "Ционут Датит". 20 ноября организационная комиссия Кнессета утвердила просьбу партии "Ноам" отделиться от общего списка и функционировать в парламенте самостоятельно.