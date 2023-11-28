adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.706 ₪ 4.061 ₪
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих, тела которых были похищены террористами

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Слева направо: Томер Яаков Ахимас, 20 лет; Кирилл Бродский, 19 лет; Шакед Даган, 19 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих, похищенных террористами
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена троих военнослужащих, которые были убиты 7 октября боевиками террористической организации, их тела были похищены.

    Старший сержант Томер Яаков Ахимас, 20 лет, из Леавим, связист. (Его имя было в списке пропавших без вести или похищенных.)

    Сержант Кирилл Бродский, 19 лет, из Рамат-Гана.

    adv_12 m_ar_1

    Сержант Шакед Даган, 19 лет, из Афулы, боец ​​77-го батальона 7-й бригады.

    ЦАХАЛ не дает дополнительных комментариев.

    Телеканал "Кан-11" сообщил, что главный военный раввин признал военнослужащих погибшими "после изучения имеющихся данных и на основании достоверной информации". В соответствии с Галахой, найденные улики и свидетельства гибели военнослужащих позволяют провести церемонию похорон старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского. Согласно Галахе, семья, которая не может провести церемонию похорон может провести по нему "шиву" ("шива" - траурная неделя. прим.ред.)

    adv_13 incontent_1

    adv_14 m_ar_2

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-ноябре 2023 года (обновляется)

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:37 В Нацерете застрелен местный житель
    18:31 Египетские источники: ХАМАС начал процесс передачи освобождаемых заложников "Красному Кресту"
    18:12 Палестинские СМИ опубликовали список заключенных, которые будут освобождены на пятом этапе "обмена"
    17:43 53-й день войны в Израиле, 5-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    17:24 ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих, тела которых были похищены террористами
    16:48 В Йерухаме грузовик насмерть сбил мужчину
    15:58 Историк Александр Данциг передал весточку из плена ХАМАСа: он читает лекции заложникам
    15:35 Путин подтвердил позицию РФ о создании "государства Палестина" в границах 1967 года
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom