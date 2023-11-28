ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих, тела которых были похищены террористами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена троих военнослужащих, которые были убиты 7 октября боевиками террористической организации, их тела были похищены.

Старший сержант Томер Яаков Ахимас, 20 лет, из Леавим, связист. (Его имя было в списке пропавших без вести или похищенных.)

Сержант Кирилл Бродский, 19 лет, из Рамат-Гана.

adv_12 m_ar_1

Сержант Шакед Даган, 19 лет, из Афулы, боец ​​77-го батальона 7-й бригады.

ЦАХАЛ не дает дополнительных комментариев.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что главный военный раввин признал военнослужащих погибшими "после изучения имеющихся данных и на основании достоверной информации". В соответствии с Галахой, найденные улики и свидетельства гибели военнослужащих позволяют провести церемонию похорон старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского. Согласно Галахе, семья, которая не может провести церемонию похорон может провести по нему "шиву" ("шива" - траурная неделя. прим.ред.)

adv_13 incontent_1

adv_14 m_ar_2

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-ноябре 2023 года (обновляется)