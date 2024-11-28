Внимание, розыск: пропал 65-летний Авнер Негаукер из Нетании

Полиция просит помощи в розыске 65-летнего Авнера Негаукера из Нетании. В последний раз его видели в городе 24 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, полного телосложения, лысый, седая щетина.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-8864444.