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Израиль

Внимание, розыск: пропал 65-летний Авнер Негаукер из Нетании

время публикации: 28 ноября 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 11:49
Внимание, розыск: пропал 65-летний Авнер Негаукер из Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 65-летнего Авнера Негаукера из Нетании. В последний раз его видели в городе 24 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, полного телосложения, лысый, седая щетина.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-8864444.

Израиль
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