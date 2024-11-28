Внимание, розыск: пропал 25-летний Йосеф Араго из Гева-Биньямина

Полиция просит помощи в розыске 25-летнего Йосефа Араго, жителя поселка Гева-Биньямин (около Иерусалима). В последний раз его видели на улице Босмат в Гева-Биньямине вечером 26 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75-1.80, темнокожий (эфиопского происхождения), среднего телосложения, короткие вьющиеся волосы. Носит белую кипу.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9706444.