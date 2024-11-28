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Израиль

Нелегал из Хеврона, угонявший машины за деньги, обвинен в гибели мотоциклиста

Криминал в арабском секторе
Тель Авив
время публикации: 28 ноября 2024 г., 15:10 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 15:10
Нелегал из Хеврона, угонявший машины за деньги, обвинен в гибели мотоциклиста
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в четверг, 28 ноября, в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 26-летнего Мухаммада Хамидата из деревни Бани Наим возле Хеврона, который угнал в Тель-Авиве автомобиль, поехал на нем, нарушая правила дорожного движения, и столкнулся с мотоциклистом на перекрестке Кфар-Ярок. Он скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему помощи.

Палестинцу вменяется ряд правонарушений, включая непредумышленное убийство, бегство с места преступления, угон автомобиля, создание угрозы жизни на дороге, вождение без прав, незаконное проникновение в Израиль и другое.

По данным обвинительного заключения, Мухаммад Хамидат, никогда не имевший водительских прав, вступил в сговор с другими преступниками и подрядился угонять в Израиле автомобили и перегонять их в палестинскую автономию. За каждый угнанный автомобиль ему обещали 1000 шекелей.

В пятницу ночью, 8 ноября, он вместе с двумя своими сообщниками взломал припаркованный на улице Моше Шарет в Тель-Авиве автомобиль. После этого его сообщники скрылись, а Хамидат сел за руль угнанной машины и поехал в направлении автономии, он агрессивно вел машину, превышая скорость и проезжая перекрестки на красный свет.

На развязке Кфар а-Ярок, двигаясь со скоростью 117 километров в час при ограничении скорости на этом участке в 50 километров, он вылетел на перекресток на красный свет и врезался в мотоцикл, на котором находился Йосеф Каган.

Мотоциклист погиб на месте происшествия. После этого ДТП, хотя преступник прекрасно видел пострадавшего мотоциклиста, он скрылся с места происшествия, не вызвав помощь. Проехав еще несколько десятков метров, он бросил угнанный автомобиль и сбежал. Утром его обнаружили с полицейского вертолета, когда он прятался в кустах у развязки Мораша.

Израиль
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