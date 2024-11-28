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Израиль

Война в Газе в ночь на 28.11.2024: интенсивность боевых действий растет

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 28 ноября 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 06:13
Война в Газе в ночь на 28.11.2024: интенсивность боевых действий растет
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 28 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий растет.

На севере сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в Джабалии и на севере города Газы – в Джабалии, как минимум, один убитый; четверо убитых и раненые в результате ударов по домам семей Сахуил и Закут в Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в северной части сектора – в районе Шейх Зайэд и Байт-Лахии.

В центре сектора: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Нусейрата; в Нусейрате был слышен сильный врыв;

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 28 ноября.

Израиль
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