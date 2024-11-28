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Израиль

В Джабалии уничтожены террористы и склад оружия. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 ноября 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 14:37
В Джабалии уничтожены террористы и склад оружия. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Джабалии уничтожены террористы и склад оружия. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бригады ЦАХАЛа ("Иквот а-Барзель", 162-я дивизия) продолжают действовать в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

В ходе операции был обнаружен террорист ХАМАСа, который готовился запустить ракеты по израильской территории из здания, располагавшегося рядом со складом оружия, в котором прятались другие террористы. Был нанесен удар, в результате которого и террористы, и склад оружия были уничтожены.

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Израиль
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